Ben Afflecks Sohn (10) rammt in Lamborghini anderes Auto!

Ben Affleck (49) hat alle Hände voll zu tun! Der Schauspieler hat sich im vergangenen April mit Jennifer Lopez (52) verlobt, wodurch die beiden eine große Patchworkfamilie bilden. Denn gemeinsam mit den Zwillingen der Sängerin und seinen drei Kindern mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (50) haben J.Lo und er insgesamt fünf Sprösslinge. Nun sorgte der Jüngste der Rasselbande für Aufsehen: Bens Sohn Samuel (10) crashte mit einem Lamborghini ein anderes Auto!

Laut TMZ suchten J.Lo, der Batman-Darsteller und sein Sohn Samuel das 777 Exotics in Los Angeles auf. In einem Video des luxuriösen Autohauses ist zu erkennen, wie sich der Zehnjährige auf den Fahrersitz eines gelben Lamborghinis setzt, während es sich die "Hit The Floor"-Interpretin auf der Rückbank des Wagens bequem macht. Ben steht bei geöffneter Tür neben seinem Sohn. Doch dann setzt der Luxusschlitten plötzlich zurück, denn Samuel betätigte aus Versehen den Rückwärtsgang. Dabei stieß der Lamborghini an den dahinterstehenden Wagen. Da die beiden Autos aber nur minimal andockten, geht es allen gut und es sind keine Schäden an den Fahrzeugen erkennbar.

Auch wenn seine Kinder hin und wieder mal für einen kleinen Ärger sorgen, kann sich der Hollywoodstar ein Leben ohne sie nicht vorstellen. So verriet Ben in einem Interview mit "Good Morning America", dass er sich durch seinen Sohn und seine zwei Töchter vollständig fühle. "Mein Leben ist einfach so viel besser und ich bin glücklicher, je mehr ich mit meinen Kindern zusammen bin", erklärte der dreifache Vater.

Jennifer Lopez, Ben Affleck und Samuel Affleck

Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2022

Ben Affleck mit seinem Kind Samuel

