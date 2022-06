Drei Millionen: Prinz Charles nahm Geldkoffer aus Katar an!

Kommen bald kritische Fragen auf Prinz Charles (73) zu? Als nächster Thronfolger übernimmt der Sohn der Queen (96) schon jetzt einige königliche Pflichten: Während der vergangenen Parlamentseröffnung sprang er für das gesundheitlich angeschlagene britische Staatsoberhaupt ein. Obwohl sich die Briten bereits ein Bild von ihrem künftigen König machen konnten, sind sich Royal-Experten nicht über Charles' Qualitäten als Queen-Nachfolger einig. Aktuell macht der Thronfolger mit eher negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam: Nahm Charles Geschenke in Millionenhöhe an?

Wie The Sun berichtete, hat die Aufsichtsbehörde Charity Commission eine sofortige Untersuchung eingeleitet: Während einiger privater Treffen zwischen 2011 und 2015 soll Charles drei Zahlungen von jeweils einer Millionen Euro, insgesamt umgerechnet 2,5 Millionen Pfund, angenommen haben. Die Geldgeschenke des katarischen Scheichs Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani wurden in einer Reisetasche, einem Koffer und in einer Tragetasche von Fortnum & Mason verstaut. Jedoch erschienen die Treffen, bei denen das Geld gespendet wurde, nicht auf der Liste der offiziellen Engagements des Royals.

Eine Sprecherin der Charity Commission teilte mit: "Wir haben Kenntnis von Berichten über Spenden [...] erhalten. Wir werden die Informationen überprüfen, um festzustellen, ob die Kommission in dieser Angelegenheit eine Rolle spielen kann" – die Zahlungen sollen jetzt überprüft werden.

Anzeige

Getty Images Prinz Charles im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Charles im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Charles im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de