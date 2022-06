Nach Julian und Bibis Ehe-Aus: Wer bekommt das Ferienhaus?

Konnten sie sich einigen? Julian Claßen (29) und Bibi Claßen (29) galten als das Traumpaar schlechthin. Kein Wunder, denn die beiden kannten sich bereits seit ihrer Jugend und waren rund 13 Jahre lang zusammen, davon sogar vier verheiratet. Ihr Liebes-Aus im Mai kam daher sehr überraschend, weshalb ihre Fans einige Fragen an die beiden haben. So verriet Julian jetzt, dass er sich das gemeinsame Ferienhaus immer noch mit Bibi teile.

Der YouTuber verriet in seiner Instagram-Story, dass er Urlaub in Spanien machen und ein bisschen Zeit in dem Ferienhaus von ihm und Bibi verbringen werde. Doch seinen Aufenthalt wolle Julian auch sinnvoll nutzen, indem er noch nach Möbeln für die Unterkunft suche. Darauf reagierten seine Fans neugierig, denn sie stellten sich die Frage, was denn nun überhaupt mit dem Ferienhaus geschehe. Der zweifache Papa klärte daraufhin die Fronten und teilte in seiner Story mit: "Mal wird sie es nutzen, mal ich." Demnach wollen wohl beide ihre spanische Luxus-Villa nicht aufgeben.

Aber wird Julian dort etwa alleine Urlaub machen? Zuletzt wurde der 29-Jährige nämlich mit seiner scheinbar neuen Flamme gesehen: So wurde er turtelnd mit einer Frau – bei der es sich wahrscheinlich um die Bloggerin Tanja Makarić handelt – in Wuppertal und in Köln gesichtet. Die beiden haben auch schon gemeinsame Zeit auf Ibiza verbracht.

Instagram / julienco_ Julian Claßen, YouTuber

Instagram / julienco_ Emily, Bibi, Julian und Lio Claßen im Urlaub

Sonstige Julian Claßen mit einer Dame am Strand

