Luxus pur! Bibi (28) und Julian Claßen (28) erfüllen sich einen Traum und bauen gerade in Spanien ihr Ferienhaus, das sich ganz schön sehen lassen kann. Noch ist das Domizil in Arbeit, aber die beiden YouTuber nehmen ihre Fans bei dem Prozess regelmäßig mit und zeigen die einzelnen Fortschritte. Nun gaben sie erneut ein Update: Bibi und Julians Megavilla könnte sogar eine Kletterwand beinhalten!

Schritt für Schritt gingen die Webstars in einem Video auf YouTube durch das Bauprojekt und zeigten die einzelnen Räume. Im Untergeschoss gelangten sie zu einer riesigen Wand an der Rückseite des Hauses mit einer kleinen Terrasse – aber was wollen sie damit machen? "Der Architekt ist neulich hier mit uns durchgegangen und meinte, hier könnten wir eine Kletterwand hinbauen", erklärte Bibi. Und die Idee schien ihr richtig gut zu gefallen: "Eigentlich voll die geile Idee!"

Ihr Ehemann hingegen war davon nicht unbedingt überzeugt und wimmelte die Beauty ab: "Ja ja, voll die geile Idee – das war ein Spaß von dem, Bianca." Alternativ wollen die beiden an der Stelle lieber eine kleine Lounge-Ecke mit vielen Pflanzen hinbauen. Das wird dabei aber nicht der einzige gemütliche Platz bleiben, denn auf den verschiedenen Ebenen gibt es neben dem Pool auch einen Springbrunnen mit Sitzbereich, eine riesige Dachterrasse und Meerblick aus fast jedem Raum.

YouTube / BibisBeautyPalace Bibi Claßen in ihrem Ferienhaus

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen, YouTuber-Paar

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTuberin

