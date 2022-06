Nach Thronjubiläum: Queen erstmals auf öffentlichem Event

Queen Elizabeth II. (96) scheint wieder Kraft getankt zu haben! Die vergangenen Wochen waren ziemlich turbulent für die Königin von Großbritannien. Anfang Juni feierte sie ihr 70-jähriges Thronjubiläum und sollte bei vielen verschiedenen Events zu ihren Ehren erscheinen. Allerdings spielte ihr gesundheitlicher Zustand nicht mit – und die Monarchin musste den Veranstaltungen mehr als einmal fern bleiben. Jetzt hatte die Queen den ersten öffentlichen Auftritt nach dem Jubiläum und schien dabei putzmunter und fröhlich zu sein.

Am heutigen Montag war die 96-Jährige im schottischen Edinburgh unterwegs, um an der Ceremony of the Keys teilzunehmen. Das war der erste offizielle Termin, den die Königin nach den Feierlichkeiten zum Platinjubiläum wahrgenommen hat. Auf den Bildern ist zu sehen, wie Elizabeth II. freudig Blumen entgegennimmt und zwischen den anderen anwesenden Gästen gut gelaunt und fit wirkt. Unter seinem hellblauen Hut zeigte das britische Staatsoberhaupt ein strahlendes Gesicht.

Während die Queen bei diesem Termin aber – wie zuletzt häufiger – auf einen Gehstock gestützt unterwegs war, verzichtete sie bei einer Audienz im Windsor Castle zuletzt auf diese Hilfe. Stattdessen präsentierte sie den royalen Fans ihren sommerlichen Look – samt neuer, kürzerer Frisur.

