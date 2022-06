Partnersuche: Melissa Damilia will sich keinen Druck machen

Melissa Damilia (26) hat die große Liebe noch lange nicht aufgegeben! Sie wagte schon einige Anläufe: 2019 versuchte sie es bei Love Island, stieg dann nach der Liebespleite mit Danilo Cristilli (25) freiwillig aus. Als Bachelorette bekam sie eine neue Chance, doch die Beziehung zu ihrem Auserwählten Leander Sacher (24) scheiterte nach einigen Monaten Liebesglück. Trotzdem macht sich Melissa bei der Suche nach einem neuen Partner keinen Stress.

"Ich werde doch erst 27", antwortete sie auf Instagram vielsagend auf die Frage, ob sie noch an die Liebe ihres Lebens glaube. Melissa habe doch noch ein paar Jahre Zeit, um dem perfekten Partner zu begegnen. "Kann heute passieren oder in zehn Jahren. Ich bin geduldig", stellte sie klar. Aktuell wolle die TV-Bekanntheit sich sowieso etwas mehr Zeit für sich selbst nehmen. "Gerade bin ich ehrlich gesagt etwas aufgewühlt innerlich", erklärte sie nämlich. Die Stuttgarterin müsse daran arbeiten, nicht alles so nah an sich heranzulassen.

Doch auch noch mehr private Informationen gab Melissa preis. "Ich hab absolut kein Problem damit, wenn mein künftiger Partner enge Freundinnen hätte", berichtete sie. Damit meine die 26-Jährige jedoch nur aufrichtige Freundschaften ohne Hintergedanken. Ihre größte Angst sei es trotz ihrer lockeren Art, jemanden zu verlieren: "Ich kann mit Verlusten sehr, sehr schwer umgehen."

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia im April 2022

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia im Juni 2022 in Frankreich

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia, TV-Bekanntheit

