Sie babysittete ihn: US-Realitystar will Kontakt zu Beyoncé

Dieser Realitystar kann sich ziemlich glücklich schätzen! DJ Simmons ist als der Sohn des Musikproduzenten und Songwriters Daryl Simmons bekannt. Ebenso wie mit Toni Braxton (54) oder Mariah Carey (53) hatte der Musiker auch mit Whitney Houston (✝48) oder Destiny's Child zusammengearbeitet. Schon bald wird er in der neuen US-amerikanischen Reality-TV-Serie "Buckhead Shore" zu sehen sein und verriet in einem Interview bereits einige Details über sich: Beyoncé (40) war damals DJs Babysitterin!

"Beyoncé hat auf mich aufgepasst. Sie war süß, fürsorglich, liebevoll und großzügig", plauderte DJ gegenüber Page Six aus. Seine neue Realityshow wird in der kommenden Woche auf MTV ausgestrahlt. Mit seiner Teilnahme wittert der TV-Anfänger auch eine Chance auf ein Wiedersehen mit der "Crazy in Love"-Interpretin. "Ich möchte mich dann wieder bei ihr melden. Hoffentlich macht mich diese Show berühmt genug", scherzte er in dem Interview.

Doch wie kam DJ eigentlich zu dieser Ehre? "Mein Vater hat Beyoncé unter Vertrag genommen, als sie 15 Jahre alt war. Sie sang mit Destiny's Child, aber damals hatte die Gruppe noch einen anderen Namen", erklärte er weiter und fügte hinzu, dass auch Kelly Rowland (41) hin und wieder auf ihn aufgepasst habe.

Getty Images Beyoncé beim Super Bowl 2013

Instagram / djsimmons__ DJ Simmons im Januar 2021

Instagram / beyonce Beyoncé, R&B-Star

