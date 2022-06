Verdächtiger Ring: Hat sich Anya Taylor-Joy etwa verlobt?

Steht bei Anya Taylor-Joy (26) etwa eine Hochzeit an? Die Schauspielerin wurde durch ihre Rolle in der Netflix-Serie "Das Damengambit" 2020 berühmt. Anschließend eroberte die US-Amerikanerin in vielen weiteren Produktionen die Herzen der Zuschauer, zuletzt noch in dem Horrorfilm "Last Night in Soho". Und auch privat läuft es bestens bei der Blondine: Anya soll seit einem Jahr den Musiker Malcolm McRae daten – haben die Turteltauben sich nun etwa schon verlobt?

Aktuelle Paparazzifotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen die 26-Jährige vergangene Woche in Sydney. Am Flughafen der australischen Metropole stieg die Beauty in ein Auto ein – doch zuvor präsentierte sie den Fotografen noch ihre üppig geschmückte Hand! An Anyas Ringfinger funkelte dabei ein auffälliger Ring, der eine Verlobung vermuten lässt.

Anya und Malcolm hatten erst im März ihr Debüt als Pärchen bei einer offiziellen Veranstaltung gegeben: Bei der Vanity Fair Oscar Party von Radhika Jones strahlten die zwei Hand in Hand vom roten Teppich. Auch im Netz präsentierte die Anya ihren Liebsten seitdem häufiger.

Anzeige

Getty Images Anya Taylor-Joy bei der Premiere von "Last Night in Soho"

Anzeige

Getty Images Anya Taylor-Joy bei Emmy Awards 2021

Anzeige

Getty Images Anya Taylor-Joy und Malcolm McRae bei der Vanity Fair Oscar Party

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de