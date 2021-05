Hat etwa eine neue Liebe die Gefühle von Schauspielerin Anya Taylor-Joy (25) schachmatt gesetzt? Die blonde Schönheit, die durch die preisgekrönte US-amerikanische Drama-Miniserie "Das Damengambit" bekannt wurde, scheint im siebten Himmel zu schweben. Während sie sich in New York auf ihren Job als Gastgeberin der Show Saturday Night Live vorbereitete, wurde die Mimin beim Knutschen mit einem jungen Mann gesichtet.

Ganz vertraut wirken die argentinisch-britische Schauspielerin und ihr Begleiter Malcolm McRae auf neuen Bildern, die Page Six vorliegen. Die beiden geben ein modisches Gespann ab, als sie gemeinsam durch die Straßen des Big Apple spazieren. Anya zeigte sich im kleinen Schwarzen mit grauem Oversize-Blazer und glitzernden Cowboy-Boots. Zum leidenschaftlichen Kuss zog sie den Lederjackenträger am Kragen seines Karohemds ganz nah an sich heran.

Anyas neue Eroberung ist Musiker und Schauspieler. Der 27-jährige Malcolm McRae spielte unter anderem im preisgekrönten Kurzfilm "Brotherly" mit und ist gemeinsam mit dem Schauspieler Kane Ritchotte Teil des Rock 'n' Roll-Duos More. Offiziell haben die Turteltauben die Gerüchte bisher noch nicht bestätigt. Die Golden Globe-Preisträgerin ist allerdings dafür bekannt, ihr Liebesglück für gewöhnlich privat zu halten.

Malcolm McRae

Anya Taylor-Joy als Beth Harmon in "Das Damengambit"

Anya Taylor-Joy bei der Premiere von "Emma"

