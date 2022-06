"Ekelhaft": Sara Kulka schlachtet Beziehungsdramen nicht aus

Sara Kulka (32) zieht klare Grenzen! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin geht auch mit kritischen Themen offen um: So steht sie nicht nur zu ihren Depressionen, sondern hat in der Vergangenheit auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass es in ihrer Ehe kriselt. Auf weitere Details und den aktuellen Stand der Dinge möchte das Model aber nicht eingehen. Gegenüber Promiflash hielt Sara fest: Beziehungsdramen öffentlichen auszuschlachten, findet sie niveaulos.

"Zu meinem Beziehungsstatus kann ich nur sagen, das gehört hier nicht her. Diese ganzen Leute, die ihre Beziehungsdramen in der Öffentlichkeit ausschlachten, sind für mich ekelhaft", betonte die Influencerin im Promiflash-Interview am Rande der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg. Die 32-Jährige möchte ihr Liebesleben so gut es geht privat halten und das vor allem aus einem Grund: Sie möchte ihre Kinder schützen. "Es reicht, dass die Welt weiß, dass ich Depressionen habe. Was zwischen mir und dem Vater meiner Kinder abgeht, das braucht niemanden zu interessieren", stellte die zweifache Mutter klar.

Insgesamt hofft Sara aber, dass bald wieder schönere Zeiten auf sie zukommen. Bei ihr wurde eine mittelschwere episodische Depression diagnostiziert und ihre Stimmungsschwankungen machen ihr oft schwer zu schaffen. "Vor drei Jahren war ich der positivste Mensch überhaupt und es kotzt mich an – ich hasse mich dafür, dass ich nicht mehr so sein kann", gab sie traurig zu verstehen.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren beiden Kindern, April 2022

Wallocha,Stephan/ ActionPress Influencerin Sara Kulka bei der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren Kindern

