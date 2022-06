Gerüchte: Löst sich die Band Mumford and Sons etwa auf?

Marcus Mumford (35) setzt den Spekulationen ein Ende! Der Sänger ist Teil der Folck-Rock-Band Mumford and Sons, die vor allem durch ihren Song "Little Lion Man" 2009 bekannt wurde. Doch vergangenes Jahr dann der Schock: Winston Marshall (34) wurde von seinen Kollegen aus der Band geschmissen. Damit aber nicht genug, denn Marcus arbeitet momentan fleißig an seinem Solo-Album. Fans fürchten daher das baldige Ende der Musikgruppe. Doch das Bangen hat jetzt ein Ende: Marcus spricht Klartext und verrät, wie es um die Zukunft von Mumford and Sons steht!

Auf einem Konzert der Sängerin und Bekannten von Marcus namens Brandi Carlile sangen die beiden einen Song seines noch unveröffentlichten Albums. In dem auf YouTube veröffentlichten Konzert-Video hört man ihn zuvor noch in einem Nebensatz verkünden: "Ich war gerade dabei ein Platte aufzunehmen – mit dem Segen und dem vollsten Einverständnis meiner Band, in der ich immer noch bin." Die Musikgruppe existiert somit noch und obwohl der 35-Jährige eine Solo-Karriere startet, bleibt er dennoch Teil dieser Truppe.

Fans, denen dieses kurze Statement noch nicht genügt, können mit weiteren Belegen beruhigt werden. Mehrere Insider von Variety bestätigten nämlich ebenfalls, dass keine Auflösung von Mumford and Sons geplant sei. Es dürfen sich somit alle auf Marcus' neues Solo-Album freuen, ohne sich gleichzeitig um die Zukunft der Band sorgen zu müssen.

Anzeige

Getty Images Marcus Mumford in Kalifornien 2021

Anzeige

Getty Images Marcus Mumford, Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Winston Marshall, Ben Lovett, Marcus Mumford und Ted Dwane 2019

Anzeige

Freut ihr euch auf die neuen Songs von Marcus Mumfords Solo-Album? Ja, total! Eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de