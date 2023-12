Für Carey Mulligan war Marcus Mumford erst nicht der Eine

Für Carey Mulligan (38) war er anfangs kein Boyfriend-Material! Die "The Great Gatsby"-Darstellerin geht schon seit mehr als elf Jahren mit ihrem Ehemann Marcus Mumford (36) durchs Leben. Die US-Schauspielerin und der Mumford and Sons-Sänger haben bereits zwei gemeinsame Kinder: Tochter Evelyn und Sohnemann Wilfred. Kürzlich kam ihr dritter Nachwuchs zur Welt. Das Familienglück scheint perfekt. Doch für Carey war es anfangs nicht Liebe auf den ersten Blick.

"Wir waren Freunde, als wir Kinder waren. Wir sind zusammen ins Zeltlager gefahren", erinnert sich die 38-Jährige im "SmartLess"-Podcast. In ihrem Tagebuch habe sie notiert, dass er nicht als Freund infrage käme. "Nicht, dass ich zu dieser Zeit jemals einen Freund gehabt hätte, aber ich beschloss, dass er es nicht war", fügt sie hinzu. Nach einer jahrelangen Brieffreundschaft und mehreren Auf und Abs sei es dann aber ganz anders gekommen.

Heute hat das Paar drei Kinder. Erst kürzlich schwärmte Carey im Interview mit ET! über ihre kleine Tochter. "Oh, sie ist großartig, einfach nur großartig. So ein tolles Baby, eine Zehn von Zehn – bis jetzt", erzählte Carey und fügte mit einem Schmunzeln hinzu: "Wir werden sehen, wie lange das anhält."

Anzeige

Getty Images Carey Mulligan, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Carey Mulligan

Anzeige

Getty Images Carey Mulligan, Schauspielerin

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Carey erst nicht an Marcus interessiert war? Ja, ich wusste das! Nee, das überrascht mich sehr! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de