Kehrt Johnny Depp jetzt bald zu "Fluch der Karibik" zurück?

Wird er wieder zu Captain Jack Sparrow? Johnny Depp (59) hat eine turbulente Zeit hinter sich. Über Wochen zog sich der Prozess zwischen dem Schauspieler und seiner Ex-Frau Amber Heard (36), in dem er sie wegen Verleumdung verklagte. Die einstige Aquaman-Darstellerin hatte behauptet, Opfer häuslicher Gewalt gewesen zu sein. Schlussendlich gaben die Geschworenen Johnny recht und Amber wurde zu mehreren Millionen US-Dollar Schadensersatz verurteilt. Nachdem die Weste des Filmstars nun wieder reingewaschen ist, steht seiner Rückkehr nach Hollywood nichts mehr im Weg. Schlüpft er vielleicht bald sogar wieder in die Rolle berüchtigten Piraten Jack Sparrow?

"Disney ist sehr daran interessiert, die Beziehung zu Johnny Depp zu verbessern", behauptete eine Quelle gegenüber PopTopic, fast vier Jahre nachdem sich der Schauspieler von Disney getrennt hat. "Sie sind sehr zuversichtlich, dass Johnny ihnen verzeiht und als seine ikonische Figur zurückkehren wird." Johnny spielte Captain Jack Sparrow in allen fünf Fluch der Karibik-Filmen, zuletzt 2017 in "Fluch der Karibik: Dead Men Tell No Tales".

Aber bevor sich die "Fluch der Karibik"-Fans zu sehr freuen: Ein Vertreter des Schauspielers sagte gegenüber NBC News: "Das ist erfunden." Und auch der Schauspieler verneinte während des Prozesses, jemals wieder Jack Sparrow sein zu wollen.

Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Mai 2017

Anzeige

Getty Images Johnny Depp, "Fluch der Karibik"-Darsteller

Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de