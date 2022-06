Keine Baby-Tritte: Nathalie Bleicher-Woth über Schreckmoment

Nathalie Bleicher-Woth (25) erinnert sich an einen schlimmen Moment zurück. Im März teilte die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ein süßes Geheimnis mit der Öffentlichkeit: Sie erwartet ihr erstes Baby! Mithilfe vieler Konfettiraketen und blauer Luftballons verkündete die Influencerin vor wenig Wochen schließlich, dass sie sich auf einen kleinen Jungen freuen kann. Doch im Laufe ihrer Schwangerschaft musste sie auch bereits so manche Schattenseiten durchleben. Gegenüber Promiflash sprach Nathalie nun darüber, als sie ihr Baby plötzlich nicht mehr spüren konnte!

Im Juni berichtete Nathalie auf Social Media, dass sie ihr Ungeborenes für einige Zeit nicht in ihrem Bauch spüren konnte. Gegenüber Promiflash erinnerte sie sich an diesen Schockmoment zurück und erzählte, dass sie sich zu diesem Zeitpunkt in einer sehr turbulenten Phase ihres Lebens befunden hatte. "Ich habe lange und viel geweint, und als Mama macht man sich immer Sorgen, wenn man weiß, dass das Kind zu einer bestimmten Uhrzeit aktiv wird, und auf einmal kommt da nichts mehr", berichtete sie weiter.

"Meine Hebamme meinte aber, dass das Kind es merkt, wenn es der Mama nicht gut geht und dass es dann auch still wird. Das war sehr schlimm für mich", verriet Nathalie weiter, weshalb sie immer wieder versucht hatte, ihr Baby zum Bewegen zu animieren. "Aber irgendwann kamen dann wieder ein paar Tritte und jetzt ist er auch wieder sehr aktiv", versicherte die 25-Jährige.

