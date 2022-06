Mega-stylish: Lena Gercke präsentiert nacktes Babybäuchlein

Sie setzt ihr kleines Wunder schon jetzt gekonnt in Szene! Die erste Germany's next Topmodel-Gewinnerin Lena Gercke (34) ist bereits Mutter einer Tochter. Gemeinsam mit ihrem Partner Dustin Schöne (36) erfreut sie sich an der kleinen Zoé. Und sie darf sich schon bald über ein Geschwisterchen freuen. Denn die Moderatorin ist erneut schwanger. Im Netz zeigt sie ab und an ihr kleines Bäuchlein, so auch jetzt: Lena posierte nun in einem Jeans-Look für ihre Fans und präsentierte ihre winzige Kugel!

In ihrer Instagram-Story postete die Influencerin ein Video, um ihr cooles Outfit zu zeigen. Lena trug ein Jeans-Bralette und gewährte somit einen Blick auf ihren nackten Babybauch. Den All-Denim-Look komplettierte sie mit einer weiten Hose und einem langen Mantel. Ihren Sinn für Mode stellt die Blondine immer wieder unter Beweis.

Vor wenigen Tagen postete sie ein Bild in einem legeren Luxuskleid. Auch darin zeichnete sich Lenas Bäuchlein schon ab. Details zu ihrer Schwangerschaft hält sie bisher geheim. So weiß man nicht, in welcher Woche sie sich befindet oder ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwartet.

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrer Tochter Zoe

Instagram / lenagercke Model Lena Gercke im Juni 2022

Instagram / lenagercke Lena Gercke m Juni 2022

