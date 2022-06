Nummer gegeben: Timur Bartels erzählt von U-Bahn-Flirterei

Timur Bartels (26) springt für die Liebe auch mal über seinen Schatten. Vor wenigen Monaten verriet der gebürtige Berliner, dass er verlassen wurde. Inzwischen stürzt er sich aber wieder freudig ins Dating-Leben. Um dabei seine Traumfrau nicht zu verpassen, greift der Club der roten Bänder-Darsteller auch mal zu spontanen Aktionen. Im Promiflash-Interview verriet Timur nun, dass er einem Mädchen kurzerhand seine Nummer gegeben habe.

Der blonde Hottie berichtete, dass er vor einiger Zeit mit einer Mitarbeiterin unterwegs gewesen sei, als ihm ein fremdes Mädchen in der Bahn zugelächelt habe. Das fand Timur wohl so charmant, dass er auf den kleinen Flirtversuch einging und ihre Geste erwiderte. Nach einigem Hin und Her sowie einem kurzen unangenehmen Moment habe er sich dann dazu entschlossen, die einmalige Chance nicht ungenutzt zu lassen. "Ich bin wirklich noch mal schnell zur U-Bahn gerannt und habe sie angesprochen – das habe ich auch noch nie vorher gemacht – und dann haben wir uns auch noch mal getroffen", erzählte der 26-Jährige im Promiflash-Interview, bevor er lächelnd hinzufügte: "Das war wirklich viel zu kitschig."

Allgemein sei er sehr spontan in Sachen Dating. So wolle sich Timur am liebsten immer direkt mit neuen Leuten treffen und sie kennenlernen. "Keine Ahnung, ich bin gar nicht so der Schreibe-Mensch", versicherte der Schauspieler – das dauere ihm einfach alles zu lange.

