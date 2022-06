Seit einer Woche: Raúl Richter bestätigt nun auch Trennung

Nun meldet sich auch Raúl Richter (35) zu Wort! In der vergangenen Woche spekulierten die Fans des GZSZ-Stars, dass es zwischen ihm und Vanessa Schmitt kriseln könnte. Der Grund: Die Beauty teilte immer wieder kryptische Zeilen im Netz. Dann bestätigte sie tatsächlich: Ja, die einstigen Turteltauben sind getrennt! Der Schauspieler hatte dazu noch nichts gesagt – bis jetzt: Raúl bestätigte nun ebenfalls das Liebes-Aus!

In seiner Instagram-Story gab er ein Statement ab: "Ja, es stimmt. Vanessa und ich haben uns vor einer Woche getrennt. Bitte habt Verständnis, dass wir keinerlei Interesse haben, so etwas öffentlich auszuschlachten. Wir sind auch nur Menschen und machen das unter uns aus." Den Grund für die Trennung verriet Raúl nicht – doch Vanessa deutete immer wieder einen Seitensprung an.

So postete sie im Netz diese Worte: "Liebe ist, wenn es Spaß macht, treu zu sein. Es passt einfach keiner dazwischen." Daraufhin erzählte sie, dass die meisten ihrer Follower den Grund für ihre Tränen erkannt hätten: "Die meisten haben es ja schon richtig erraten." Danach betonte sie aber, erst mal kein weiteres Statement abgeben zu wollen.

Getty Images Raúl Richter und Vanessa Schmitt bei der Berlin Fashion Week

Instagram / raulrichter Raúl Richter und Vanessa Schmitt

Bieber, Tamara / ActionPress Raúl Richter und seine Freundin Vanessa Schmitt im Mai 2022

