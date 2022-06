Süß! Chris Martin und Dakota Johnson Hand in Hand unterwegs

Welch süßer, aber auch seltener Anblick! Schon seit über fünf Jahren sind Dakota Johnson (32) und Chris Martin (45) ein Paar. Die Fifty Shades of Grey-Darstellerin und der Musiker halten ihr Privatleben allerdings weitestgehend privat. Nur selten sprechen die beiden über ihre Liebe oder zeigen sie gar in der Öffentlichkeit. Nun wurden die Turteltauben aber wieder gesichtet: Bei ihrer Date-Night wirkten Dakota und Chris total verliebt!

Auf neuen Bildern sind die 32-Jährige und der Coldplay-Frontmann gemeinsam in London zu sehen. Hand in Hand war das Pärchen auf dem Weg zu einem Restaurant und wirkte dabei bestens gelaunt. Für ihr Rendezvous wählten die beiden außerdem ganz legere Looks. Während Dakota ein weißes Hemd und darüber einen weiten schwarzen Mantel trug, war Chris in einem schwarzen Pulli und mit einer weißen Mütze unterwegs.

Dabei genießen sie ihre gemeinsame Zeit eigentlich lieber in den eigenen vier Wänden. "Wir gehen manchmal aus, aber wir arbeiten beide so viel, dass es viel schöner ist, sich zu Hause gemütlich und ungestört zurückzuziehen", hatte Dakota Anfang des Jahres gegenüber Elle UK in einem seltenen Interview über ihre Beziehung verraten.

MEGA / MEGA Dakota Johnson und Chris Martin im Mai 2022

Getty Images Chris Martin, Sänger

Getty Images Dakota Johnson, Schauspielerin

