Taika Waititi: Chris Hemsworth zog in "Thor" fürs Geld blank

Zog sich Chris Hemsworth (38) nur für das Geld aus? Ab dem 6. Juli läuft Thor: Love And Thunder in den Kinos – mit dem Hottie in der Hauptrolle! Bereits der erste Trailer verriet: Der Schauspieler wird für einige heiße Filmszenen sorgen – Chris wird seinen muskulösen Astralkörper nackt vor der Kamera präsentieren. Regisseur Taika Waititi (46) behauptete jetzt: Er kennt den wahren Grund für Chris' Nacktszenen in "Thor"!

Gegenüber Yahoo verriet Waititi, dass es bei der Entscheidung, Chris in "Thor: Love and Thunder" ohne Klamotten zu zeigen, nur ums Geld ging: "Im Grunde genommen dachte ich, dass wir ein paar mehr Tickets verkaufen könnten", scherzte der Regisseur. Aber nicht nur die Zuschauer waren von Chris' Body begeistertet: "Jeder aus dem Produktionsbüro und der Buchhaltung tauchte zufällig auf und musste mit den Crewmitgliedern darüber reden, wie sie ihre Rechnungen [...] an diesem Tag einreichen können", erklärte der 46-Jährige grinsend.

Aber auch Chris selbst ist begeistert von den Szenen, bei denen er seinen nackten Hintern entblößt, nachdem seine Kleidung weggeblasen wurde: "Ich habe zehn Jahre lang daran gearbeitet", verriet der 38-Jährige gegenüber Variety schmunzelnd. "Ich meine, er hat so hart an seinem Körper gearbeitet, dass es komisch wäre, ihn nicht zu zeigen [...]", scherzte Waititi im Yahoo-Interview.

Anzeige

Getty Images Taika Waititi, Regisseur

Anzeige

Getty Images Premiere des neuen "Thor"-Films

Anzeige

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de