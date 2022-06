"Temptation Island"-Reunion: Jessi und Abdu zoffen mit Kim

Unangenehmes Wiedersehen bei Temptation Island! In der diesjährigen Staffel testeten unter anderem Jessi und Abdu ihre Liebe und Treue. Dabei geriet vor allem der 22-Jährige ordentlich ins Schleudern. Im betrunkenen Zustand ließ er sich von Verführerin Kim Virginia (27) sogar küssen. Zwar kann er sich an die Aktion nicht mehr erinnern, doch nach der Berichterstattung der Mädels am nächsten Tag brach er zusammen. Seine Freundin konnte über den Ausrutscher hinwegsehen. Bei der Reunion trafen Abdu und Jessi nun aber wieder auf Kim – und zickten sich ordentlich an!

In der letzten Folge saßen sich die Verführerin und das Paar gegenüber. Dabei stellte Abdu klar: "Ich habe eher das Bild, dass du aufdringlich bei mir warst." Von Kims Seite sei es "too much" gewesen. Davon will die 27-Jährige aber nichts wissen. "Ich bin als Verführerin in dieses Format gekommen, das war meine Aufgabe. Dafür habt ihr beide euch entschieden", wehrte sie sich. Außerdem stellte Kim Abdus Intentionen infrage. "Ich finde, das waren keine freundschaftlichen Vibes. Ich weiß nicht, wie du deine Freunde anguckst, aber so, wie ich das kenne, waren das keine freundschaftlichen Blicke."

Außerdem wollte Kim wissen, weshalb er sich dann nicht konsequent von ihr ferngehalten habe. "Ich fand dich vom Charakter her cool. Nur weil du touchy-touchy warst, wollte ich dich nicht direkt abschieben", rechtfertigte sich Abdu. Dass er auf ihre Gefühle achtete, im Gegenzug dafür aber Jessi verletzte, deutete die Single-Lady jedoch direkt wieder als Zeichen.

