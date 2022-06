Zum zweiten Mal vermisst: Bam Margera ist wieder aufgetaucht

Er ist wohl ein Wiederholungstäter. Bam Margera (42) sorgte in den letzten Wochen für Schlagzeilen, denn er brach gleich zweimal aus seiner Entzugsklinik aus. Dort wurde er im vergangenen Herbst nach gerichtlicher Anordnung wegen seiner Drogen- und Alkoholprobleme eingewiesen. Nachdem er Mitte Juni das erste Mal aus der Klinik verschwunden war, fand man ihn einige Tage später in einem Hotel in Delray in Florida. Obwohl er eingewilligt hatte, wieder in die Einrichtung zurückzukehren, brach er erneut aus – nun wurde Bam allerdings von der Polizei wiedergefunden!

Am vergangenen Montag wurde der Ausreißer laut TMZ in einem Hotel in Deerfield Beach in Florida von der Polizei ausfindig gemacht. Bam wollte zunächst nicht aus seinem Versteck kommen, da er darauf bestand, seinen vierjährigen Sohn Phoenix wiederzusehen. Deshalb sei der TV-Star auch abgehauen, da er befürchtete, dass er seinen Sohn wegen des Entzugs nie wiedersehen könne. Erst nachdem er mit einem Interventionsteam gesprochen hatte, das zum Teil auch aus seiner Familie bestand, willigte er ein, sich in eine neue Klinik einweisen zu lassen. Man versicherte ihm, seinen Sohn wiedersehen zu dürfen, wenn er seine Therapie erfolgreich beendet habe.

Seine Frau Nicole befürwortet Bams Entzug. Laut eines Insiders hoffe sie, dass er die Hilfe bekomme, die er dringend brauche. Auch wenn sie den TV-Star bisher immer unterstützt habe, sei sie allerdings nicht verantwortlich für die Ausbruchsversuche ihres Mannes.

Getty Images Bam Margera

Instagram / bam__margera Bam Margera mit seinem Sohn Phoenix im Mai 2019

Instagram / bam__margera Bam Margera mit seiner Frau Nicole und seinem Sohn Phoenix im Disneyland

