Chris Hemsworths Kids sind im neuen "Thor"-Streifen zu sehen

Über diesen Gastauftritt dürften sich die Fans ganz besonders freuen. Kommende Woche ist es endlich so weit: der neue Thor-Film mit Chris Hemsworth (38) als titelgebender Held läuft in den deutschen Kinos an. Vor wenigen Tagen feierte der rund zweistündige Film bereits in Australien Premiere, zu der der Darsteller mit seiner Frau Elsa Pataky (45) und seinen Zwillingen Sasha (8) und Tristan (8) erschien. Nun verriet Chris auch den Grund dafür: Zwei seiner Kinder spielen nämlich ebenfalls in "Thor: Love And Thunder" mit.

In einem Interview mit Kevin McCarthy, das der Podcaster auf Twitter veröffentlichte, sprach der 38-Jährige nun ausführlich über den neusten Actionfilm aus dem Hause Marvel. Dabei erzählte Chris dann auch, dass einer seiner Zwillingssöhne sowie seine Tochter India eine kleine Rolle in "Thor: Love And Thunder" spielen durften. "Das war wirklich cool. [...] Es fühlte sich an wie ein einziges lustiges Familienerlebnis", erinnerte sich der Australier. Anschließend verriet Chris dann noch, welche Figuren seine Sprösslinge verkörpern durften: Während sein Sohn eine jüngere Version von Thor spielt, schlüpfte die Zehnjährige in die Rolle der Love.

Doch der dreifache Vater ist nicht der Einzige, der seinen Kids mit einem Gastauftritt in dem Abenteuerfilm einen ersten Einblick ins Filmbusiness gewährte. "Taika Waititis Kinder sind mit dabei. Christian Bale hat seine Kinder im Film. Natalie Portman hat auch ihre Kids mit dabei", erzählte der blonde Hottie.

Getty Images Chris Hemsworth und sein Sohn bei der "Thor: Love And Thunder"-Premiere

Splash News Chris Hemsworth und seine Zwillinge im Juni 2022

Instagram / elsapatakyconfidential Chris Hemsworth mit seinen Kindern India Rose, Tristan und Sasha

