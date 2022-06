Crazy: Ashley Graham zeigt sich in einem krassem Punk-Look

Ashley Graham (34) überrascht mit einem neuen Look! Anfang des Jahres wurden das Curvy-Model und sein Mann Justin Ervin nach ihrem Sohn Isaac erneut Eltern: Die Zwillinge Roman und Malachi erblickten das Licht der Welt. Ende Mai wagte die dreifache Mama zum ersten Mal nach der Geburt den Sprung zurück in ihr Arbeitsleben: Sie stolzierte in neuer Frische in Cannes über den Laufsteg. Jetzt nahm Ashley einen neuen Job an, für den sie sich in ein crazy Outfit warf.

Auf Instagram postete das Plus-Size-Model ein Reel, in dem es komplett verändert aussieht: In dem Video trägt die 34-Jährige einen asymmetrischen Schottenrock mit einem schwarzen Korsett und einem Netzoberteil sowie Netzstrumpfhose. Die klobigen Boots, die orange-grünen Haare und

die Stachelarmbänder und Halsketten lassen das Ganze nach einem authentischen Punk-Outfit aussehen. Auffälliges Make-up und Hörner an der Stirn vollenden ihren Look. In dem kurzen Clip sieht man Ashley, wie sie für den Job verrückte Dinge tut und komplett in die Rolle ihres Kostüms eintaucht. So spielt sie beispielsweise in der Öffentlichkeit wild auf einer E-Gitarre herum.

Vor rund einer Woche hatte sich Ashley ebenfalls in einem Korsett gezeigt. Das bunte Oberteil betonte das pralle Dekolleté der Brünetten, während sie sexy vor der Kamera posierte. "Ich serviere euch einen Model-Mama-Moment", hatte sie ihre Fotoreihe kommentiert.

Anzeige

Instagram / ashleygraham Ashley Graham mit ihren Zwillingen im März 2022

Anzeige

Getty Images Ashley Graham bei der amfAR Gala in Cannes im Mai 2022

Anzeige

Instagram / ashleygraham Ashley Graham im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de