Liebeskrise? Amanda Bynes ohne Verlobungsring gesichtet

Alles aus und vorbei? Schauspielerin Amanda Bynes (36) sorgte in den letzten Jahren für viele Negativschlagzeilen. Die "Was Mädchen wollen"-Darstellerin hatte in der Vergangenheit mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen. 2020 überraschte sie ihre Fans dann mit tollen Neuigkeiten: Am Valentinstag verlobte sie sich mit ihrem Freund Paul Michael, nachdem sich die beiden nur wenige Monate zuvor in einer Entzugsklinik kennengelernt hatten. Doch jetzt war Amanda ohne ihren Verlobungsring unterwegs!

Auf neuesten Paparazzi-Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie die 36-Jährige in Los Angeles eine Starbucks-Filiale verlässt. In einem ziemlich lässigen Outfit und mit zwei Getränken in der Hand war die Schauspielerin auf dem Weg zu ihrem Auto. Dabei fiel vor allem eins auf: An ihrem Finger war keine Spur von ihrem Klunker zu sehen!

Amanda und Paul scheinen eine turbulente Beziehung zu führen: Ende April kam es bei den beiden zu einem Polizeieinsatz. Die Kalifornierin hatte ihren Partner beschuldigt, Drogen genommen zu haben – zusätzlich fand sie Pornos auf seinem Handy. Zudem kam es bereits Wochen nach der Verlobung zu Trennungsgerüchten, als die zwei alle gemeinsamen Bilder gelöscht hatten. Doch dabei handelte es sich um ein Missverständnis, denn laut Paul wurden die Instagram-Accounts der beiden gehackt.

Instagram / amandabynesreal Amanda Bynes und ihr Verlobter Paul Michael

APEX / MEGA Amanda Bynes im Dezember 2019

Instagram / paultattedheavy818 Paul Michael und Amanda Bynes, 2020

