Zwölf Tage nach Geburt: Tammy Hembrow zeigt flachen Bauch

Tammy Hembrow (28) hängt sich direkt wieder rein! Die Fitness-Influencerin verkündete im Dezember 2021 zum dritten Mal schwanger zu sein. Vor rund zwei Wochen war es dann endlich so weit, denn ihre und Matt Pooles Tochter Posy erblickte das Licht der Welt. Seitdem hält Tammy ihre Fans von ihrem Leben als dreifache Mama auf dem Laufenden und präsentierte jetzt stolz ihren trainierten After-Baby-Body.

In ihrer Instagram-Story postete die Australierin ein Video von sich, während sie in einem grauen Top und einer dazu passenden kurzen Sport-Tight vor einem Spiegel posierte. "Ich habe mich in dieser Schwangerschaft viel mehr auf die Bauchmuskelarbeit konzentriert als in den letzten beiden Schwangerschaften", schrieb die 28-Jährige dazu. Das ist auch deutlich sichtbar, denn in dem Video merkt man der Influencerin kaum an, dass sie erst vor zwölf Tagen entbunden hat. Ihr Bauch wirkt genauso flach wie vor der Geburt und auch der Rest ihres Körpers sieht durchtrainiert aus.

Vor rund einer Woche veröffentlichte Tammy schon einmal ein Bild, auf dem man ihren flachen After-Baby-Bauch bewundern konnte. So schoss die dreifache Mama ein Bild von sich in Unterwäsche, während sie Posy auf dem Arm hielt. Die Fans reagierten beeindruckt auf den Schnappschuss. So kommentierte ein Follower: "Du bist erstaunlich Tammy. Frauen sind wirklich Superheldinnen!"

Tammy Hembrow mit ihrer Tochter im Juni 2022

Tammy Hembrow

Tammy Hembrow mit ihrer Tochter Posy

