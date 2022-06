Auch Philipp war nicht an Bachelorette Sharon interessiert

Philipp Krause war fein mit der Entscheidung! Der Sport- und Fitness-Kaufmann aus Bad Segeberg hat bei Die Bachelorette sein großes Glück gesucht – war allerdings nicht erfolgreich. Es hat sich herausgestellt, dass er nicht das Herz von Rosenlady Sharon Battiste (30) erobern konnte. In der dritten Nacht der Rosen schickte sie ihn zusammen mit Maurice Furkert und Yannick Syperek nach Hause. Traurig war Philipp aber offenbar nicht. Er betonte gegenüber Promiflash: Sharon hat ihn eh nicht umgehauen.

"Um ehrlich zu sein, war ich kein bisschen enttäuscht, dass ich relativ früh ausgeschieden bin. Die anderen hatten einfach mehr Interesse an ihr", hielt der 26-Jährige im Promiflash-Interview fest und schloss sich damit einigen seiner ehemaligen Konkurrenten an. Auch Dennis Felber (23), Mohamed Aidi (36) und Tim Dinius hatten beispielsweise nach ihrem Rauswurf angegeben, dass sie womöglich bald selbst die Reißleine gezogen hätten. "Da ich von Anfang an wusste, dass sie nicht mein Typ Frau ist, auf den ich sonst stehe, war mir klar, dass es schwer wird", meinte Philipp – er bereue es deswegen nicht, nicht mehr auf Angriff gegangen zu sein.

Dass Sharon beim Einzeldate mit Jan Hoffmann geknutscht hat, habe an den Gefühlen des Singles nichts geändert. "Ich denke, jeder weiß, bei welchem Format er teilgenommen hat und somit weiß auch jeder, dass in der Regel mehrere Personen geküsst werden", erläuterte der ehemalige Take Me Out-Kandidat. Er habe sich sogar für seinen Zimmerkollegen gefreut.

RTL/ René Lohse Sharon Battiste, Bachelorette 2022

RTL/ René Lohse Philipp Krause, Bachelorette-Teilnehmer

RTL/ René Lohse Bachelorette-Teilnehmer 2022: Philipp Krause

