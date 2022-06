"Bares für Rares"-Händler gibt 4.400 Euro für "Hässlichkeit"

Mega-Deal bei Bares für Rares! In der von Horst Lichter (60) moderierten Trödel-Show versuchen Privatpersonen, ihre originellsten Besitztümer für möglichst viel Geld an die Händler zu verkaufen. Manche Objekte entpuppen sich dabei als echte Schätze und bringen deutlich mehr ein als zunächst gedacht. So ähnlich ging es auch Karl und Martina Dietz, die in der Sendung eine Bronzefigur veräußern wollten. Die Händler fanden diese zunächst hässlich – aber lieferten sich dann ein Bietergefecht!

Die Expertin Dr. Bianca Berding stellte fest, dass es sich bei der außergewöhnlichen Figur um das Kunstwerk "Der Narr" von Paul Rosanowski aus den 1920er-Jahren handelt. Es sei die populärste und auch größte Arbeit des Künstlers. Zudem sei sie gut gepflegt worden und weise keine Beschädigungen auf, weshalb Bianca deren Wert zwischen 3.300 und 3.700 Euro schätzte. Das erste Gebot der Händler wich davon aber stark ab. Steve Mandel stieg mit 500 Euro ein und auch Daniel Meyer (49) zeigte sich zunächst skeptisch: "So was Hässliches, also wirklich. Wie kann man auf so was nur bieten?" Trotzdem erhöhte er auf 800 Euro. Doch das war noch lange nicht alles: Plötzlich wollten auch Friedrich Häusser, David Suppes (33) und Elke Velten das Objekt haben. "Ihr seid ja alle verrückt", betonte Daniel, der dann aber mit 4.300 Euro das zweithöchste Gebot abgab. Am Ende ging "Der Narr" für hundert Euro mehr an Friedrich.

Doch warum ist dem Kunsthändler die Figur so viel wert? "Ich sehe Till Eulenspiegel dadrin und ich habe ein Gebäude, da hat Till Eulenspiegel eine Zeit lang drin gelebt und deshalb will ich ihn haben", verriet der Brillenträger. Das dürfte auch die Verkäufer freuen – denn die wollten das ihres Erachtens gewöhnungsbedürftige Kunstwerk einfach nur loswerden: "Wir haben tatsächlich nie einen Bezug dazu aufgebaut."

ZDF, Frank W. Hempel Bianca Berding, "Bares für Rares"-Expertin

© ZDF/Frank W. Hempel. Daniel Meyer, Händler bei "Bares für Rares"

ZDF, Frank Hempel "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter

