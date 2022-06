"Bauer sucht Frau"-Anna verrät erste Schwangerschaftsdetails

Anna Heiser (32) gibt Einblicke in die ersten Wochen ihrer Schwangerschaft. Am Dienstag überraschten die ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin und ihr Partner Gerald ihre Fans mit den freudigen Neuigkeiten, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Im vergangenen Jahr durften die Eltern bereits ihren gemeinsamen Sohn Leon auf der Welt begrüßen. Jetzt verriet Anna auch die ersten Details zu ihrer zweiten Schwangerschaft.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die werdende Mama nun an ihre Community und bedankte sich erst einmal für die ganzen lieben Nachrichten in Folge der großen Verkündung. Anschließend gab Anna ein erstes kleines Update, in dem sie beispielsweise auch verriet, wie lang sie schon in freudiger Erwartung ist. "Ich bin jetzt mittlerweile in der 15. Schwangerschaftswoche", erklärte sie. Langsam gehe es ihr auch wieder besser, da sie inzwischen nicht mehr unter starker Übelkeit leide. Das flaue Gefühl im Magen sei zwar zwischenzeitlich immer mal wieder da, "aber es ist nicht so dramatisch, wie es damals bei dem Leon war".

"Wir hoffen weiterhin, dass sich unser Baby gut entwickelt und dass wir bald eine etwas größere Familie sind und Leon dann ein großer Bruder ist", fuhr die gebürtige Polin fort. Im Anschluss präsentierte Anna dann auch gleich noch ihren Babybauch. "Jetzt brauche ich meine kleine Kugel nicht mehr vor euch zu verstecken", freute sich die 31-Jährige.

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna mit ihrem Sohn Leon

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heisers Baby

Anzeige

TVNOW / Christian Stiebahl Bauer Gerald und Anna Heiser mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de