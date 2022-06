Ei, Ei, Ei: Daniela Katzenberger scheitert im Hühnerstall!

Das hat sich Daniela Katzenberger (35) wohl anders vorgestellt! Im Rahmen des neuen Discovery+-Formats "Katzenberger@Work: Gülle statt Glamour" taucht die Kultblondine in den Arbeitsalltag des Landwirts ein. Auf dem Hof von Bauer Peter musste sie bereits Kartoffeln ausbuddeln, eine Kuh melken und ein Huhn rupfen. Auch in der neuen Folge geht es für die ausgebildete Kosmetikerin wieder in den Hühnerstall. Doch dabei kommt heraus: Daniela hat eigentlich total Angst vor dem Federvieh!

Dani sollte in der Discovery+-Sendung am frühen Morgen beim Eiersammeln helfen und stellte dabei fest: "Jetzt habe ich ja Schiss vor Hühnern, wer hat denn bitte Schiss vor Hühnern? Das ist ja so, als ob ich Schiss vor einer Feder oder einem rosa Wattebällchen habe. Das ist doch bekloppt!" Die Hennen machten es der Wahl-Mallorquinerin aber auch nicht leicht: Sie flatterten wild umher und sorgten dafür, dass Dani schließlich aus dem Hühnerstall flüchtete. Am Ende konnte sich die 35-Jährige aber zusammenreißen und schaffte es wenigstens, 200 der insgesamt 700 Eier einzusacken.

Deutlich besser schien Dani hingegen mit den Schweinen auf dem Hof klarzukommen. Beim Anblick der kleinen Borstentiere war sie ganz hin und weg. "Och, der Schweinerücken fühlt sich an wie der Rücken vom Lucas. Lucas ist auch ganz stoppelig auf dem Rücken. Und hier am Steiß, so kurz vorm Po. Also es gibt Tage, da fühlt sich mein Bein genauso an", scherzte das TV-Gesicht über seinen Ehemann.

discovery+ Daniela Katzenberger, Hof-Praktikantin

discovery+ Daniela Katzenberger bei "Katzenberger@Work: Gülle statt Glamour"

discovery+ Daniela Katzenberger, Reality-TV-Star

