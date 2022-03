Rund um Aaron Rodgers (38) und Shailene Woodley (30) gibt es ein ziemliches Trennungswirrwarr! Mitte Februar machten einige Gerüchte über ihre Beziehung die Runde. Ein Insider behauptete, dass die Schauspielerin und ihr Verlobter beschlossen hätten, getrennte Wege zu gehen. Das wurde bisher aber von keinem der beiden bestätigt. Stattdessen wurden sie sogar oft zusammen gesehen. Nun verbrachten Aaron und Shailene ebenfalls Zeit miteinander!

Laut Daily Mail wurden die beiden abermals zusammen entdeckt. Wie die Aufnahmen zeigen, landeten der Sportler und die TV-Bekanntheit gemeinsam am Flughafen von Los Angeles. Anschließend düsten Shailene und Aaron in einem Auto davon. Die zwei versuchten, sich mithilfe von Sonnenbrillen zu tarnen. Die Fotos heizen die Gerüchteküche bezüglich einer möglichen Reunion gewaltig an.

Vor wenigen Tagen hatte ein Insider bereits angedeutet, dass die beiden ihrer Liebe noch eine zweite Chance geben wollen. Um wieder zueinanderzufinden, verbringen sie aktuell wohl viel Zeit zu zweit. Zuletzt hatten Aaron und Shailene zusammen eine Hochzeit in Montecito besucht. Dort konnten die beiden angeblich nicht die Finger voneinander lassen.

Instagram / aaronrodgers12 Shailene Woodley und Aaron Rodgers

Instagram / aaronrodgers12 Aaron Rodgers im März 2022

Getty Images Schauspielerin Shailene Woodley im Juni 2019

