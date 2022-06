Ortswechsel? Michelle Hunzikers Neuer auf Event in Berlin

Jetzt verdreht er auch in Deutschland allen den Kopf. Michelle Hunziker (45) und ihr Noch-Ehemann Tomaso Trussardi (39) trennten sich nach rund acht Jahren Ehe Anfang des Jahres. Seither wurde die Schweizerin öfters mit einem anderen Mann an ihrer Seite gesichtet. Bei dem Hottie handelt es sich um den italienischen Orthopäden Giovanni Angiolini. Er praktiziert eigentlich nur in Italien – aber will Giovanni jetzt auch einen Platz in der deutschen High Society erobern?

Auf dem Raffaello Summer Day Event in Berlin war Giovanni mit seinem Bruder Paolo anwesend. Dort strahlte der 41-Jährige in einem hellblauen Anzug bis über beide Ohren und wirkte sehr glücklich. Laut Bunte soll der Mediziner äußerst interessiert gewirkt und schnell Kontakte geknüpft haben. Plant der Italiener etwa, öfter nach Deutschland zu kommen? Möglich wäre es, denn momentan macht er anscheinend eine Umschulung zum plastischen Chirurgen, um bald auch Schönheitsoperationen durchführen zu dürfen. Außerdem könne er sich vorstellen, den Beruf auch in Deutschland auszuüben.

Mit einem Standbein in Berlin könnten Michelles Fans die Beauty möglicherweise wieder häufiger in Deutschland sehen – auch wenn die beiden ihre Beziehung bislang nicht offiziell bestätigt, geschweige denn kommentiert haben. Vor wenigen Wochen hatte sich die Wetten, dass..?-Moderatorin zu den Gerüchten wie folgt geäußert: "Ich möchte dies weder bestätigen noch dementieren."

Anzeige

MEGA Michelle Hunziker und Giovanni Angiolini im Juni 2022

Anzeige

ActionPress Giovanni Angiolini und sein Bruder Paolo auf dem Summer Day Event in Berlin 2022

Anzeige

MEGA Giovanni Angiolini und Michelle Hunziker in Italien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de