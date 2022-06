Vierter Auftritt diese Woche: Die Queen beim Gottesdienst

Queen Elizabeth II. (96) hat einen vollen Terminkalender! Die britische Monarchin beunruhigte zuletzt immer öfters mit ihrem Gesundheitszustand. Erst war sie häufiger mit Gehstock zu sehen, dann hieß es sogar, dass sie teilweise auf einen Rollstuhl angewiesen sei. Bei den Festlichkeiten zu ihrem 70-jährigen Thronjubiläum glänzte die Queen häufiger mit Abwesenheit, weil sie gesundheitlich angeschlagen war. Aktuell scheint es ihr aber prächtig zu gehen und sie will kein Event verpassen. Jetzt hatte die Königin schon ihren vierten Auftritt in einer Woche.

Unter anderem war die 96-Jährige schon bei der Ceremony of the Keys in Schottland und verzauberte in einem schicken hellblauen Kleid. Nur kurz darauf verfolgte sie eine weitere Parade vor ihrer dortigen Residenz. Und auch heute stand wieder ein offizieller Termin an: die Royal Company of Archers Reddendo Parade. Mit einer Sonnenbrille, Hut und auf ihren Gehstock gestützt verfolgte Elizabeth II. das Geschehen an der Seite ihres Sohnes Prinz Charles (73) und schien richtig Spaß zu haben. Das ließ zumindest ihr strahlendes Lachen vermuten.

Thronfolger Charles hatte in den vergangenen Wochen ebenfalls eine Reihe wichtiger Termine – immerhin musste er seine zeitweise geschwächte Mutter oftmals vertreten. Auch einige der kommenden Aufgaben wird der 73-Jährige übernehmen. So soll er am 28. Juli die Commonwealth Games offiziell eröffnen.

Getty Images Queen Elizabeth II. bei einer Parade in Edinburgh im Juni 2022

Getty Images Prinz Charles und Queen Elizabeth in Schottland

Getty Images Prinz Charles und Queen Elizabeth in Schottland, 2022

