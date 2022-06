Vor Krankenhaus: So schlecht ging es Travis Barker wirklich

Travis Barker (46) versetzte seine Liebsten in Sorge! Denn am Mittwoch wurde er ins Krankenhaus eingeliefert, wobei die Gründe zunächst noch unbekannt waren. Seine Frau Kourtney Kardashian (43) wich ihm dabei keinen Zentimeter von der Seite, was angesichts der später mitgeteilten Diagnose wahrscheinlich auch besser war: Der Blink182-Drummer litt wegen einer Entzündung unter starken Schmerzen. Wie schlecht es um Travis' Gesundheitszustand tatsächlich stand, verriet nun ein Insider.

Die Ärzte stellten bei dem Schlagzeuger eine Pankreatitis – also eine entzündete Bauchspeicheldrüse – fest. Diese rief so starke Übelkeit und Bauchschmerzen hervor, dass der Musiker sich nicht mehr vor einem Krankenhausbesuch drücken konnte. So berichtete ein Insider gegenüber Page Six, dass er an extremen Schmerzen gelitten haben soll, wodurch er kaum noch in der Lage gewesen sei zu laufen. "Er bekommt die beste Behandlung in der Klinik", versicherte dieselbe Quelle und erklärte, dass man Travis bereits auf eine spezielle Diät gesetzt habe.

Seine Tochter Alabama Luella Barker (16) hatte ebenfalls große Sorgen. So veröffentlichte sie laut The Sun für kurze Zeit ein TikTok-Video, in dem sie die Hand ihres Vaters hielt. "Bitte sprecht ein Gebet", appellierte die 16-Jährige an ihre Zuschauer.

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian, April 2022

Getty Images Travis und Alabama Luella Barker im Juni 2022

