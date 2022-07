"Beängstigend": Sarah Engels im Urlaub von Fans belagert

Sarah Engels (29) musste eine beängstigende Erfahrung machen! Die einstige DSDS-Kandidatin macht gerade einen abenteuerlichen Urlaub mit ihrer Familie: Mit ihrem Mann Julian (29) und ihren Kids Alessio (7) und Solea reist die "Ti Amo Mi Amor"-Interpretin in einem auffälligen grünen Wohnmobil durch die Schweiz und Italien. Und dieses Gefährt haben wohl auch ein paar aufdringliche Supporter entdeckt: Sarah wurde in ihrem Urlaub nämlich von Fans umzingelt!

In ihrer Instagram-Story berichtete Sarah jetzt von der unangenehmen Fan-Begegnung. "Ich freue mich ja wirklich eigentlich immer, euch alle zu sehen und mit euch Fotos zu machen – aber gestern Abend haben sich einige ganz penetrant vor den Wagen gestellt, sodass wir wirklich keine Sekunde unbeobachtet waren", berichtete die zweifache Mutter. Die "Love Is Love"-Sängerin habe die Situation als "etwas beängstigend" empfunden.

Denn die Fans ließen Sarah und ihren Liebsten auch in der Nacht keine Ruhe. "Als wir heute Nacht im Bett lagen und schlafen wollten, haben einfach so häufig Leute an unserem Wagen gestoppt und haben Fotos gemacht", fügte sie hinzu.

Instagram/sarellax3 Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea im Mai 2022

Instagram / sarellax3 Sarah Engels im Juni 2022

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im April 2022

