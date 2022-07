Erst 13: So erwachsen sieht Ashlee Simpsons Sohn Bronx aus

Ganz wie der Papa. Ashlee Simpson (37) hat drei Kinder. Einen Sohn namens Bronx (13) aus ihrer früheren Ehe mit Musiker Pete Wentz (43) und zwei weitere mit ihrem jetzigen Ehemann Evan Ross (33). Diese zeigt die Sängerin gelegentlich im Netz. Dabei lässt sie ihre Follower an der Entwicklung der Sprösslinge teilhaben. Dennoch sind nun viele Follower von ihrem neusten Foto überrascht: Ashlees Sohn Bronx sieht darauf sehr erwachsen aus!

Jetzt veröffentlichte Ashlee eine Reihe von Bildern auf Instagram und kommentierte sie mit den Worten: "Dinner-Dates mit meinen Liebsten in London". Hierbei stach das erste Foto besonders hervor. Auf diesem steht die gebürtige Texanerin neben ihrem Erstgeborenen. Er trägt ein dunkelblaues Nike-Shirt, eine braune Cappy unter der seine blonden Locken heraushängen und lächelt verschmitzt in die Kamera. Mit seinen 13 Jahren wirkt Bronx sehr erwachsen, finden einige Fans: "Ist das ihr Erstgeborener? Bin ich schon so alt?", kommentiert eine Nutzerin ungläubig. "Bronx sieht seinem Vater inzwischen ziemlich ähnlich", findet eine andere.

Doch nicht nur Ashlees Follower sind ganz überrascht von Bronx' Anblick – auch Tracee Ellis Ross (49) kann ihren Augen nicht trauen. "Auch du liebe Güte! Bronx sieht so schön und erwachsen aus. Wir waren gerade erst zusammen. Wie ist das möglich?", verlieh sie ihrer Verwunderung Ausdruck.

Instagram / ashleesimpsonross Evan Ross und Ashlee Simpson im Oktober 2021

Getty Images Pete Wentz mit seinem Sohn Bronx Mowgli Wentz im Juni 2021

Instagram / ashleesimpsonross Ashlee Simpson mit ihrem Sohn Bronx Mowgli Wentz im November 2021

