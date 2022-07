Erstes Baby: Darum rechnete Nathalie Bleicher-Woth mit Sohn

Nathalie Bleicher-Woth (25) hat schon etwas geahnt! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin erwartet aktuell ihr erstes Kind – und teilte jetzt das mit Spannung erwartete Geschlecht ihres ungeborenen Babys mit ihren Fans. Auf ihrer glamourösen Babyparty ließ sie mit blauem Konfetti die Bombe platzen: Sie erwartet einen Jungen. Promiflash verriet Nathalie jetzt, dass sie das sogar schon vorausgeahnt hatte.

"Ich hatte vorher einen Verdacht, dass es ein Junge wird. Mein Frauenarzt meinte nämlich, dass das Baby überdurchschnittlich groß sei", erzählte sie im Promiflash-Interview. Ursprünglich habe die 25-Jährige zwar gehofft, dass sie ein Mädchen kriegt – nach der Aussage des Arztes sei sie davon jedoch abgekommen. "Viele kommen ja auch mit der Bauchform, und auch da sprach bei mir alles für einen Sohn", ergänzte Nathalie. Das Geschlecht habe sie deshalb nicht überrascht.

Nathalie freut sich auf jeden Fall unglaublich auf ihren Sohn – auch wenn er sie zuletzt in große Sorge versetzt hatte. Sie konnte nämlich auf einmal die Bewegungen des Kleinen in ihrem Bauch nicht mehr spüren – obwohl er sich sonst rund um die Uhr bewegte. "Hatte, glaube ich, noch nie so viel Angst in meinem Leben. Zum Glück hat er sich dann bewegt und ich bin beruhigter", gab die Influencerin schließlich Entwarnung.

