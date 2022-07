Kritik an Familien-Auszeit: Wayne Carpendale ist wütend!

Wayne Carpendale (45) macht seinem Ärger Luft! Der Moderator ist ein Familienmensch durch und durch. Seit 2013 ist er glücklich mit Annemarie (44) verheiratet. Fünf Jahre später machte ihr Sohn Mads das Glück der beiden perfekt. Momentan bauen die Eheleute in München ein Haus – Stress ist da vorprogrammiert. Deswegen gönnte sich Wayne eine zehntägige Auszeit in Österreich und wurde dafür kritisiert. Nicht okay, wie er findet!

In einem längeren Statement wetterte der 45-Jährige via Instagram nun scharf gegen die Medien, welche seiner Ansicht nach seine Aussagen völlig falsch aufgegriffen hätten. "Das mit der Auszeit ist in der Sache ja nicht falsch, aber sicherlich ist es so sehr spitz und provokant formuliert", schrieb Wayne sauer. Er machte seinem Ärger in dem Posting so richtig Luft: "Was mich mal wieder daran stört! Das Signal, welches die Medien hier gewissenlos [...] in die Welt posaunen: Auszeiten sind was für Schwächlinge."

Besonders Menschen, die gerade Schweres durchstehen müssten, sei diese Kritik gegenüber einfach nur unfair. "Schämt euch", schimpfte der Schauspieler. Zudem stellte er abermals klar, dass er diese Pause in Österreich einfach brauchte: "So sehr ich all diese Aufgaben liebe und meine Familie sowieso ist es auch mal ganz gesund, ein paar Tage Hirn und Körper Detox zu machen, weil ich mich selbst auch lieb habe."

Instagram / wayne_interessiert_s Annemarie, Wayne und Mads Carpendale

Instagram / annie_carpendale Wayne und Annemarie Carpendale

Instagram / annie_carpendale Wayne, Annemarie und Mads Carpendale im April 2022

