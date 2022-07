Nathalie Bleicher-Woth weint: Baby hat vielleicht Herzfehler

Nathalie Bleicher-Woth (25) macht sich große Sorgen um ihr Baby! Die schöne Influencerin ist schwanger mit ihrem ersten Kind. Wer der Vater ist, will sie zwar nicht verraten, aber der kleine Mann in ihrem Bauch sei ein absolutes Wunschkind. In den vergangenen Monaten ließ sie ihre Community im Netz an der Schwangerschaft teilhaben. So teilte sie nun auch dieses heftige Update mit ihren Fans: Nathalies Baby könnte einen Herzfehler haben – und die werdende Mama ist völlig fertig.

In ihrer Instagram-Story berichtete die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin jetzt unter Tränen: "Ich war eben beim Frauenarzt bei der Feindiagnostik, wo er halt noch mal alles anguckt bei dem Baby. Und die eine von beiden Herzklappen sieht aus, als wäre sie zu klein." Weiter schilderte Nathalie verzweifelt: "Jetzt muss ich zu einem Herzspezialisten und ich hoffe einfach... Ich habe solche Angst einfach, dass das Baby einen Herzfehler hat. Das ist so schlimm. Habe so Angst um mein Kind und was vielleicht auf uns zukommen wird."

Und als wäre all das noch nicht schlimm genug, habe man die Herztöne des Babys bei der Untersuchung auch nicht hören können. Nathalie kann kaum beschreiben, wie schlecht es ihr damit geht: "Das Gefühl wünsche ich nicht mal meinem schlimmsten Feind. [...] Das ist alles so schlimm, ich kann es nicht mal in Worte fassen. Ich habe einfach nur noch geweint die ganze Zeit." Abschließend betonte die werdende Mama: "Bitte schließt uns einfach mit ins Gebet ein. Ich kann wirklich nicht mehr. Er ist doch nicht mal auf der Welt und so klein und unschuldig."

