Zu groß: Nathalie Bleicher-Woths Baby könnte stecken bleiben

Für Nathalie Bleicher-Woth (25) rückt der Geburtstermin immer näher! Erst vor ein paar Wochen verkündete die Influencerin bei einer Gender-Reveal-Party das Babygeschlecht: Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin erwartet einen Sohn und freut sich schon mächtig auf ihren Nachwuchs. Aktuell befindet sich die Beauty in der 32. Schwangerschaftswoche – zu ihren Frauenarztterminen nimmt sie regelmäßig ihre Follower mit. Promiflash gab Nathalie nun ein neues Baby-Update!

Gegenüber Promiflash plauderte die Influencerin aus, dass es dem Baby gut gehe und es schon sehr groß sei. Allerdings erklärte sie, dass es deshalb zu Schwierigkeiten kommen könnte: "Man hofft, dass es jetzt nicht mehr so viel wächst, weil es ansonsten stecken bleiben könnte." Doch die 25-Jährige betonte, dass es dem Kleinen ansonsten gut ginge – die enorme Größe ihres Ungeborenen stelle eher eine Herausforderung für Nathalie dar: "Ich will ja eine Hausgeburt haben, und das wäre nicht möglich, wenn das Baby so weiterwächst."

Anfang April hatte die werdende Mutter mit ihren Fans geteilt, dass sie nicht im Krankenhaus entbinden will. "Wenn mein Blutdruck weiterhin normal ist sowie auch meine Blutwerte und mit meinem Engel alles okay ist, werde ich das Baby zu Hause bekommen", hatte sie in ihrer Instagram-Story verraten.

Instagram / luke__skytalker Nathalie Bleicher-Woth im Juni 2022

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Instagram / nathalie_bw Influencerin Nathalie Bleicher-Woth im März 2022

