Neue Liebe? "Outer Banks"-Star Chase Stokes bei Date gesehen

Hat Chase Stokes (29) sein Liebesglück gefunden? Bei den Outer Banks-Dreharbeiten lernten sich der Schauspieler und sein Co. Star Madelyn Cline (24) kennen und lieben – für die Fans des Teeniedramas waren sie lange Zeit das Traumpaar! Doch nachdem immer häufiger Gerüchte laut wurden, dass Chase und Madelyn kein Paar mehr sind, wurde im November 2021 die Trennung nach einem Jahr Beziehung bestätigt. Jetzt wurde der Hottie mit einer jungen Frau gesehen. Ist Chase etwa wieder verliebt?

Wie die Bilder, die Just Jared vorliegen, zeigen, war Chase am vergangenen Mittwochabend mit einer brünetten Schönheit unterwegs: Gemeinsam verließ der 29-Jährige und das kanadische Model Izabella Metz einen New Yorker Club. Allerdings äußerte sich bis jetzt keiner der beiden zu ihrer Beziehung – auch stellte E! News bereits fest, dass sich Chase und die 21-Jährige nicht gegenseitig auf Social Media folgen.

Aber auch Madelyn ist anscheinend über ihren Liebeskummer hinweggekommen: Nach ihrem Liebes-Aus wurde die Schauspielerin des Öfteren mit dem Tote Mädchen lügen nicht-Star Ross Butler (32) gesehen. Aber auch mit dem Social Media-Star Zack Bia soll die Beauty ihre Zeit verbracht haben.

Anzeige

Instagram / hichasestokes Chase Stokes und Madelyn Cline, Juni 2021

Anzeige

Instagram / izabellametz Izabella Metz, Model

Anzeige

Instagram / rossbutler Madelyn Cline und Ross Butler bei einer Fashion Show, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de