So süß gratuliert Sarah Harrison ihrem Mann zum Geburtstag!

Sarah Harrison (31) herzt den wohl wichtigsten Menschen in ihrem Leben! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin gewährt ihrer Community im Netz fast täglich Einblicke in ihr Familienleben. Stets an ihrer Seite sind dabei ihre beiden Töchter Mia (4) und Kyla (1). Die kleinen Mäuse halten die Influencerin ordentlich auf Trab – im Alltag bekommt sie aber tatkräftige Unterstützung von ihrem Mann Dominic Harrison (31). Dieser feiert heute seinen Geburtstag – und Sarah machte ihm eine süße Liebeserklärung!

Via Instagram teilte die zweifache Mama einen sexy Schnappschuss. Darauf liegt ihr Schatz am Strand, während Sarah sich im knappen Leo-Bikini über ihn lehnt – beide geben sich einen kleinen Schmatzer. Dazu schrieb die 30-Jährige: "Happy Birthday an den tollsten Menschen auf dieser Welt. Worte können nicht beschreiben, was ich für dich empfinde. Bleib so, wie du ist, denn so bist du perfekt." Passend dazu fügte Sarah noch ein kleines rotes Herzchen und den Hashtag #niemalsohnedich hinzu.

Für die Harrisons steht im Übrigen ein neues Kapitel an. Töchterchen Mia besuchte in Dubai einen Kindergarten – nun hatte sie aber ihren letzten Tag. Denn in den arabischen Emiraten werden die Kids schon mit vier Jahren eingeschult. Sarah und Dominics älteste Tochter wird also demnächst die Schulbank drücken.

Sarah und Dominic Harrison im Juni 2022

Sarah Harrison mit ihren Töchtern Kyla und Mia im März 2022

Sarah und Dominic Harrison im Mai 2022

