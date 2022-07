Total skurril: Heidi Klum enthüllt ihr geheimes Talent!

Heidi Klum (49) hat unzählige Talente! Die gebürtige Bergisch Gladbacherin bewies schon in jungen Jahren ihr Können auf dem Laufsteg und bei Fotoshootings. Außerdem sitzt sie inzwischen in zahlreichen Shows wie Germany's next Topmodel, America's Got Talent und Co. in der Jury. Beim Finale der diesjährigen GNTM-Staffel bewies sie mit ihrem Live-Auftritt dann sogar noch, dass sie auch musikalisch begabt ist. Allerdings hat die Blondine auch noch ein skurriles Talent, das sie bislang vor der Öffentlichkeit geheim hielt: Heidi kann ihren Schweiß kontrollieren!

Während ihres Interviews bei "The Late Show with Stephen Colbert" berichtete Heidi jetzt von ihrer Arbeit vor der Kamera – und dabei kam sie auch auf ihre geheime Fähigkeit zu sprechen. "Es kommen die ganze Zeit Menschen, die mir Puderquasten ins Gesicht drücken", erklärte die 49-Jährige und enthüllte daraufhin ihr geheimes Talent: "Also rede ich mir einfach immer ein, dass ich nicht im Gesicht schwitzen darf – und dann schwitze ich tatsächlich einfach nur überall da, wo man es nicht sieht. Das ist mein Talent."

Das war aber nicht die einzige skurrile Geschichte, die Heidi während des Interviews erzählte. Die GNTM-Chefjurorin rief sich nämlich zudem in Erinnerung, dass ihre langen Beine einst von einem Kunden versichert wurden. "Das eine Bein war viel teurer als das andere", lachte sie und schilderte: "Ich glaube, dieses hat so in etwa 670.000 Euro gekostet – und das hier 1,2 Millionen Euro. Weil ich an diesem Bein eine kleine Narbe habe."

Heidi Klum im Juni 2022

Heidi Klum, Model

Heidi Klum, Model

