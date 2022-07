"War alles zu viel": "Ex on the Beach"-Can geht freiwillig!

Wurde Can Pépé alles zu viel? Der Duisburger traf bei Ex on the Beach auf seinen einstigen Flirt Gina Alicia – doch die Reality-TV-Bekanntheit musste die Show bereits verlassen. Er durfte aber bleiben und näherte sich gerade Kandidatin Jill Lange (21) an – als ein Date dann gecrasht wurde: Seine beiden Ex-Freundinnen Julia und Selina kamen dazu! Doch offenbar fühlte er sich in der Show zunehmend unwohl: Can entschloss, die Show freiwillig zu verlassen.

Schon in der vorigen Woche überlegte der 32-Jährige, "Ex on the Beach" abzubrechen, konnte aber noch überredet werden. Jetzt scheint es jedoch endgültig zu sein. "Ich halte mich gerade immer noch aus Krampf hier", gab Can im Einzelinterview zu. Sein Mitbewohner Jay Jay gab sich noch Mühe, ihn zu überzeugen, in der Show zu bleiben – ohne Erfolg. "Für mich war es zu viel, ich habe echt viel versucht für mich, aber lieber jetzt mit erhobenem Haupt die Villa verlassen, als hier wie ein Schluck Wasser in der Kurve zu hängen", hielt Can endgültig fest.

Nachdem er seinen Entschluss gefasst hatte, verabschiedete er sich von den übrigen Kandidaten. Seiner Ex Selina kamen sogar die Tränen – und auch Jill schien etwas enttäuscht, schließlich tauschten sie erst am Tag vorher ein paar Küsse aus. "Ich habe mich da auch voll und ganz auf ihn fokussiert und hätte mich mega gefreut, wenn daraus etwas geworden wäre", gab sie später im Einzelinterview zu.

