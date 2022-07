"Als Z-Promi schwer": Sara Kulka will zu "Let's Dance"!

Sara Kulka (32) möchte sich auf der Tanzfläche beweisen! Die Influencerin wurde durch Germany's next Topmodel bekannt und war daraufhin Teil von zahlreichen TV-Produktionen. Sie sorgte im Dschungelcamp für Aufregung, mischte bei Das perfekte Promi-Dinner und bei der VIP-Version von Shopping Queen mit. Aktuell ist es in Bezug auf Fernsehformate aber ruhig um Sara geworden. Hat sie ihre Reality-TV-Karriere etwa an den Nagel gehängt? Die zweifache Mama verriet Promiflash: Sie hat schon seit langer Zeit Let's Dance ins Auge gefasst.

"An Anfragen mangelt es nicht, aber es ist alles so trashig", beschwerte sich die 32-Jährige bei der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg gegenüber Promiflash. Damit meint sie aber nicht, dass sie sich zu fein für die neuen TV-Shows ist – ganz im Gegenteil. "Ich bin ein Z-Promi, aber die Trash-Formate sind nicht mehr wie vor zehn Jahren. Heute musst du entweder mit jemandem schlafen oder jemanden verprügeln", ärgerte sie sich über die Entwicklung vor der Kamera. Deswegen würde sie viel lieber zu der RTL-Tanzshow – sieht aber wenig Chancen: "Die nehmen so Z-Promis wie mich nicht. Ich kann tanzen und würde da so gerne mitmachen."

Allerdings hat die Blondine in den vergangenen Monaten gemerkt, dass sie nicht so richtig fürs Leben im Rampenlicht gemacht ist. Vor allem der Gang über den roten Teppich fällt ihr teilweise schwer. "Ich war anfangs überfordert mit den Lichtern und den Fotografen. Ich bin es nicht gewohnt, es ist nicht meine Welt. Ich muss fast zugeben, dass ich mir was antrinken muss", erzählte sie bei dem Event lachend. Im echten Leben sei Sara ziemlich "menschenscheu".

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Influencerin

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Model

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Model

