Gehaltsranking: So viel verdienen "Stranger Things"-Stars!

Die Stranger Things-Stars lassen tief in ihren Geldbeutel blicken! Nach jahrelangem Warten konnten sich Fans im Mai auf die Fortsetzung der beliebten Teenie-Horror-Serie freuen – "Stranger Things" geht in die vierte Runde. Auch mit der neuen Staffel knackt die Erfolgsserie Netflix-Rekorde: Allein am ersten Wochenende wurden die neuen Folgen 286 Millionen Stunden gestreamt! Dieser internationale Erfolg wirkt sich auch auf Schauspieler aus – die Gagen der "Stranger Things"-Stars können sich sehen lassen!

Just Jared enthüllte die unterschiedlichen "Stranger Things"-Gehälter: Das Schlusslicht mit jeweils 150.000 US-Dollar (rund 142.000 Euro) pro Folge bildeten Dacre Montgomery (27) und Sadie Sink (20). Auf dem zweiten Platz des Gehaltsrankings stehen die Co-Stars Gaten Matarazzo (19), Caleb McLaughlin (20), Finn Wolfhard (19), Noah Schnapp (17), sowie Charlie Heaton (28) und Natalia Dyer (25) – pro Episode verdienen die Darsteller 250.000 US-Dollar (ungefähr 237.000 Euro)! Mit sage und schreibe 350.000 US-Dollar (knapp 331.850 Euro) pro Folge sind aber die Serienstars David Harbour (47), Winona Ryder (50) und Millie Bobby Brown (18) auf dem Siegertreppchen zu finden.

Aber nicht nur in der Karriere scheint es für die Eleven-Darstellerin immer weiter bergauf zu gehen – auch privat läuft gerade alles super. Seit rund einem Jahr ist Millie mit ihrem Liebsten Jake Bongiovi (20) zusammen! Erst vor wenigen Tagen zeigte die 18-Jährige ihren Fans, wie glücklich sie ist: Auf Instagram postete sie ein verliebtes Pärchen-Pic mit ihrem Boyfriend.

Anzeige

Netflix Der Cast von "Stranger Things"-Staffel vier

Anzeige

Getty Images Der Cast von "Stranger Things" bei der Premiere der vierten Staffel

Anzeige

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de