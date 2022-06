Da liegt aber ordentlich Liebe in der Luft! Seit rund einem Jahr ist Millie Bobby Brown (18) in festen Händen. Die Schauspielerin ist mächtig in ihren Liebsten Jake Bongiovi (20) verschossen. Auf dem roten Teppich zur Premiere der vierten Staffel von Stranger Things zeigten die beiden Turteltauben der ganzen Welt ihr Liebesglück. Ab und an zeigen sie sich auch im Netz megahappy. Millie teilte nun ein Knutschfoto inklusive niedlicher Liebesbotschaft an ihren Jake!

Auf Instagram bewies die TV-Bekanntheit ihren Followern nun abermals: Sie und der Sohn von Jon Bon Jovi (60) sind überglücklich miteinander. Auf einem Konzert gaben sich Millie und Jake eng umschlungen einen leidenschaftlichen Kuss. "Alexa spielt 'Love of My Life' von Harry Styles", schrieb die 18-Jährige dazu. Prominente Freunde wie Paris Hilton (41) freuten sich für die beiden: "Liebe ist das beste und schönste Gefühl auf der Welt. Freue mich so für euch", schrieb die DJane.

Im März machten Millie und Jake ihre Beziehung ganz offiziell – bei den BAFTAs flanierten die Beauty und ihr Schatz erstmals zusammen über den roten Teppich. Im Blitzlichtgewitter der Paparazzi warfen sich die zwei immer wieder ganz verliebte Blicke zu.

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi im Juni 2022

Instagram / jakebongiovi Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi im Juni 2021

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Mai 2022

