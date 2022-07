Im Liebesurlaub: Nicole Scherzinger ist supersexy unterwegs

Nicole Scherzinger (44) zeigt einen neuen Beach-Look! Die Pussycat Dolls-Frontfrau hat am vergangenen Mittwoch ihren Geburtstag gemeinsam mit ihrem Freund Thom Evans (37) in Griechenland gefeiert. Doch nicht nur an ihrem Ehrentag, sondern auch an den darauffolgenden Tagen tauchten Bilder auf, die die beiden total verliebt zeigen. Jetzt wurde das Paar erneut in dem Mittelmeerstaat gesichtet – und Nicole ist in ihrem Outfit ein echter Hingucker!

Paparazzi-Bilder zeigen die Sängerin und ihren Liebsten Hand in Hand beim Besuch eines Beach-Clubs auf Mykonos. Nicole hat sich einen schwarzen langen Rock angezogen – obenrum zeigt sie aber deutlich mehr Haut, indem sie lediglich ein gemustertes Bikini-Oberteil trägt. Dazu kombinierte sie auffällige Ohrringe, einen großen Hut sowie eine XXL-Sonnenbrille. Bei ihrer Schuh- und Taschenwahl setzte sie dagegen auf dezente Teile in Schwarz.

Vor wenigen Tagen zeigte sich Nicole hingegen in einem deutlich farbenfroheren Outfit. Für den Besuch einer Strand-Party zog sie sich eine luftige, lange weiß-rot-gemusterte Hose an sowie ein dazu passendes Bikini-Top. Den Look rundete sie mit Sandalen, Ohrringen und einer Kette mit Perlen-Details ab.

MEGA Nicole Scherzinger und Thom Evans im Juli 2022 in Griechenland

MEGA Nicole Scherzinger und Thom Evans auf Mykonos

A LONE WOLF / MEGA Thom Evans und Nicole Scherzinger

