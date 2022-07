Nicole Scherzinger und ihr Thom turteln verliebt im Urlaub

Nicole Scherzinger (44) und Thom Evans (37) sind offensichtlich nach wie vor verrückt nacheinander! Die Pussycat Dolls-Frontfrau und der ehemalige Rugby-Profi haben sich im Rahmen der Show X Factor kennengelernt und sind seit 2020 offiziell ein Paar. Privat wie in der Öffentlichkeit machen die zwei stets einen total verliebten Eindruck. So hoffen ihre Fans und Freunde auch schon seit einer Weile auf eine Verlobung der Turteltauben. Diese aktuellen Bilder beweisen jetzt erneut, wie verliebt Nicole und Thom sind...

Am 29. Juni ist die Sängerin 44 geworden. Ihren Geburtstag feiert sie schon seit mehreren Tagen mit ihren Freunden auf Mykonos – es gibt offenbar eine feuchtfröhliche Party nach der nächsten! Am Donnerstagabend ging es dabei besonders wild ab: Paparazzi fotografierten Nicole und ihre Truppe beim Feiern. Beim Tanzen mit Thom genoss die Musikerin sichtlich den Körperkontakt und die beiden knutschten ausgiebig. Die Beauty twerkte an einem Punkt sogar für den Sportler. Über fehlende Leidenschaft können diese zwei sich wohl nicht beschweren.

Ihre Geburtstagswoche hatte Nicole mit einem heißen Video auf Instagram eingeleitet: In dem Clip folgt sie einem TikTok-Trend und switcht scheinbar innerhalb von Sekunden aus dem Bademantel in ein superschickes Kleid. Anschließend lassen sie und Thom ihre Hüften kreisen. "Ich feier euch so sehr", jubelte ein Follower in den Kommentaren. "Ihr seid so ein geiles Paar", betonte ein weiterer.

A LONE WOLF / MEGA Nicole Scherzinger und Thom Evans

A LONE WOLF / MEGA Thom Evans und Nicole Scherzinger

Getty Images Thom Evans und Nicole Scherzinger bei dem amfAR-Event, Filmfestspiele Venedig 2021

