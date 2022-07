Kuss-Trickserei beim "Unter uns"-Dreh: Nervt es Jo Weil?

Knutschen verboten! Aufgrund der Pandemie mussten an vielen Film- und Seriensets in den vergangenen zwei Jahren strenge Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Aus diesem Grund sind echte Küsse und intime Sexszenen tabu. Um den Zuschauern trotzdem Liebesgeschichten präsentieren zu können, wurde und wird am Serienset ziemlich viel getrickst. Jo Weil (44) spielt bei Unter uns derzeit eine Romanze mit seiner Kollegin Claudelle Deckert (48). Im Promiflash-Interview verriet er, wie er mit der Kuss-Trickserei zurechtkommt.

Am Rande der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg plauderte der Schauspieler im Gespräch mit Promiflash über die besonderen Bedingungen beim Dreh von Liebesszenen. Einfach sei es nämlich nicht, die Lovestory zwischen Dominic und Eva real wirken zu lassen. "Natürlich ist es schöner, wenn du eine Liebesszene spielst und ganz in die Vollen gehen und dich in den Moment stürzen kannst. Wenn das aber nicht geht, kann man entweder meckern oder sagen: 'Komm, wir machen das Beste aus dem, was möglich ist'", hielt der 44-Jährige fest. Er findet es offenbar gar nicht so schlecht, auch mal etwas Neues auszuprobieren. "Ich sehe alles, was schwierig ist, als Herausforderung", stellte er klar und betonte, dass das Duo trotzdem viel Spaß bei den gemeinsamen Dreharbeiten gehabt habe.

Dass viele Kollegen der RTL-Produktion zuletzt den Rücken gekehrt haben, findet Jo allerdings sehr schade. Als Experte in der Daily-Produktion weiß der Verbotene Liebe-Star aber: Es muss eben sein. "Ich glaube, wenn du eine Daily machst, ist das etwas, woran du dich schnell gewöhnst. In einem fortlaufenden Format kommen neue Kollegen dazu und andere gehen", erklärte er.

Anzeige

ActionPress/ Wallocha, Stephan Jo Weil bei der Ernsting's family Fashion Show in Hamburg

Anzeige

RTL / Stefan Behrens Jo Weil und Claudelle Deckert als Dominic und Eva bei "Unter uns"

Anzeige

RTL / Stefan Behrens Eva Wagner (Claudelle Deckert) und Dominic Adams (Jo Weil) bei "Unter uns"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de