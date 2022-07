Liebe offiziell? Julian Claßen markiert Tanja in Herz-Story

Was hat das zu bedeuten? Julian Claßen (29) heizte die Gerüchteküche in den letzten Wochen ziemlich an: Zuerst trennte sich seine Frau Bibi (29) nach 13 Jahren Beziehung von ihm – kurz darauf scheinen sich die beiden YouTube-Stars sich schon wieder in neuen Gewässern umzuschauen. Der zweifache Vater wurde des Öfteren turtelnd mit Tanja Makarić gesehen. Jetzt streute er ein weiteres Indiz: Julian markierte die Beauty in einem Herzchen-Post!

In seiner Instagram-Story teilte der Webstar eine Aufnahme vom Himmel, wo gerade drei herzförmige Ballons aufsteigen. Auf den ersten Blick wirkt das wie eine normale Aufnahme – doch bei genauerem Hinsehen ist zu erkennen, dass Julian Tanja in der Story markiert hat. Drückt er damit indirekt seine Zuneigung für die Brünette aus?

Dass sich die beiden gern haben, machten sie auch schon vorher deutlich. So wurden sie händchenhaltend durch die Stadt gehend gesehen, genossen gemütliche Dates oder gaben sich öffentlich einen Kuss. Fans vermuteten außerdem, dass der Influencer Tanja auch kürzlich mit in sein Ferienhaus in Spanien genommen hat.

Julian Claßen, YouTuber

Julian Claßen mit einer Dame am Strand

Tanja Makarić, Social-Media-Star

